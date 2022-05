Calciomercato Juventus, 60 milioni per Milinkovic: c’è il primo accordo

By

Calciomercato Juventus, l’offerta per Milinkovic Savic ammonta a 60 milioni, il primo accordo potrebbe arrivare ad una condizione.

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic Savic è il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera. Il centrocampista serbo è il nome giusto per fare quell’upgrade necessario in un settore deficitario di un vero regista in mediana. L’obiettivo numero uno che avrebbe già un costo effettivo: si parla di 60 milioni di euro.

Un nome e un perché. Ormai da diversi anni un pallino della dirigenza. Milinkovic Savic è l’obiettivo che la Juventus insegue da tanto tempo e che adesso, nonostante il sempre alto costo, può essere perseguito.

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo con l’agente di Milinkovic Savic

Ma le buone notizie in casa bianconera, come comunica il giornalista ‘Giacomo Scutiero’ arriverebbero dall’agente dello stesso centrocampista, Kezman. Stando infatti all’indiscrezione la Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo con l’agente di Savic su una base di 4/5 milioni annui. Lo stesso Sergej inoltre ha già reso pubblica la sua volontà di continuare in Italia, nella Serie A.

Ora la nota dolente, il costo. La Juventus avrebbe già un tesoretto pronto da investire, sulla base di 50-60 milioni ma la Lazio ne chiede almeno 70. Si potrà giungere ad un compromesso probabilmente ma è anche vero che l’acquisto non avrà reali sconti essendo, di fatto, Milinkovic uno dei centrocampista di prima fascia per lungo tempo corteggiato da tutte le big d’Europa. Adesso l’operazione entra nel vivo della trattativa, si spera con risultato positivo. Staremo a vedere nei prossimi mesi ma i tifosi già sognano il grande colpo.