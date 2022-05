Calciomercato Juventus, Allegri esagera: 70 milioni per il nuovo Pirlo

Calciomercato Juventus, un paragone non casuale. Adesso il “nuovo” Pirlo potrebbe arrivare in bianconero già dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere un colpo stellare. Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Sport’, si parla della possibilità dei bianconeri di chiudere un profilo in uscita dal Barcellona. Stiamo parlando del fuoriclasse Frankie De Jong.

Un colpo stellare per un nuovo regista alla Pirlo appunto. De Jong come caratteristiche non ha certo bisogno di presentazioni. Un pupillo dell’Ajax vincente, proprio come il suo compagno di nazionale De Ligt che potrebbe ritrovare a Torino. Adesso i blaugrana aprono alla cessione ma solo davanti ad una cifra importante, cioè almeno 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 70 milioni per De Jong | L’erede ideale di Pirlo

E il paragone con il ‘maestro’ non è certo azzardato, anzi, lo stesso Pirlo l’aveva consacrato come suo, possibile, “erede”, almeno per caratteristiche. E i risultati di De Jong sono più che incoraggianti, oltre ad essere ancora giovane e con un grande margine di crescita.

La Juventus va incontro al colpo sicuro. De Jong risolverebbe totalmente tutte le lacune in mediana, essendo, di fatto, il regista ideale che in questo momento manca alla squadra di Allegri. In caso di riuscita trattativa, De Jong in bianconero ritroverebbe il suo compagno di nazionale De Ligt che fu proprio suo compagno già ai tempi dell’Ajax. Insomma le porte aperte ci sono, non resta che tentare. In tal senso la Juventus adesso è ad un bivio: o puntare tutto su De Jong o concentrarsi sull’altro grande profilo nel mirino, cioè Sergej Milinkovic Savic.