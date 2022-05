Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: il dietrofront è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter: nuovo colpo di scena nella trattativa che sarà caldissima nelle prossime settimane

Un nuovo colpo di scena, che potrebbero stravolgere quelle che sono le notizie pubblicate questa mattina su un clamoroso approdo di Paulo Dybala all’Inter. La Gazzetta dello Sport infatti ha aperto il giornale con un accordo ormai trovato sulla base di 6 milioni di euro all’anno per quattro stagioni. Ma secondo le informazioni che sono state raccolte successivamente da calciomercato.it, le cose potrebbe andare verso un’altra direzione. Forse.

Certo, c’è da segnalare che l’Inter è davvero davanti a tutti in questa possibile operazione a parametro zero per il prossimo anno. Ma il portale sottolinea come ancora Dybala non abbia per niente deciso la propria destinazione. Ci sono due cose ancora in ballo. Una riguarda il campo, l’altra invece proprio la sua scelta. Che potrebbe anche cambiare la sua vita.

Calciomercato Juventus, Dybala ancora non ha deciso

Rispetto quindi alle notizie di questa mattina, Dybala ancora non avrebbe deciso il proprio futuro. Pensa solamente alla finale di Coppa Italia della prossima settimana – guarda caso contro proprio quella che potrebbe essere la sua nuova squadra – ed è stuzzicato anche dall’idea di andare a giocare nella Liga spagnola. Un campionato che a quanto pare lo intriga molto. Sotto questo aspetto è noto a tutti quello che è l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, che avrebbe già approcciato l’entourage del calciatore nelle scorse settimane per capire se ci sono i margini di una possibile operazione.

Bene. Il futuro è ancora tutto da scrivere. E al momento una cosa sola è certa: che Dybala alla fine della stagione lascerà la Juventus. Per scoprire dove giocherà, se in Serie A o in un altro campionato, c’è ancora da aspettare.

Dietrofront ufficiale

In questi minuti poi, l’agente di Dybala, Antun, attraverso una nota ha spiegato: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra né in Italia e né all’estero”.