Calciomercato Juventus, ora o mai più | Quinquennale sul piatto e firma imminente

Calciomercato Juventus, oggi l’incontro decisivo tra il club e il giocatore. Ecco cosa potrebbe accadere nel suo futuro.

Calciomercato Juventus, oggi ci sarà l’incontro decisivo tra il Barcellona e Gavi. Come sappiamo il giocatore è molto seguito anche dall’estero, specialmente dalla Juventus che lo vedrebbe potenzialmente un profilo ideale da mettere nella rosa di Allegri.

Come scrivono dalla Spagna, dal Portale ‘Sport’, la situazione tra Gavi e il Barcellona è ad un bivio: adesso il giocatore deve capire se vuole continuare la sua avventura in Spagna oppure lasciare per provare l’esperienza in un nuovo club estero.

Calciomercato Juventus, oggi si decide il futuro di Gavi | Incontro con la dirigenza

Oggi l’incontro risolutivo, si spera, per capire se ci sarà la possibilità di rinnovare il proprio contratto con la squadra di Xavi. Le volontà da parte del giocatore ci sono ma c’è ancora una leggera differenza tra domanda e offerta e pertanto, in questo senso, oggi dovrebbe essere il giorno dell’incontro definitivo.

Le parti sono in continui contatti e c’è anche un ottimo rapporto di professionalità che non verrà infranto. Pertanto le brasi sono molto solide e la possibilità che il giocatore continui proprio con la sua attuale squadra sono tante ma, come spesso accade nel mercato odierno, nulla è, davvero, scontato. Pertanto in attesa di ufficialità la Juventus rimane alla finestra consapevole di seguire uno dei profili -attualmente- più importanti in circolazione.