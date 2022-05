Calciomercato Juventus, giovani alla riscossa | Ma ne resterà solo uno

Calciomercato Juventus, in estate i bianconeri dovranno decidere come muoversi con le nuove leve: dargli una chance o mandarle ancora in prestito?

C’è di bisogno di nuove leve, a centrocampo. Il sogno di assoldare Pogba o Milinkovic-Savic non è ancora stato accantonato. Ma l’emergenza impone alla Juventus di essere il più razionale possibile e di ragionare su ipotesi che siano un po’ più realistiche e immediatamente concretizzabili. Da qui l’esigenza di pescare nel filone dei giovani e di spalancare le porte della prima squadra ad uno dei tanti giovani che meritano di iniziare a fare un po’ più sul serio. E c’è uno di loro, in particolare, che parrebbe essere più pronto di altri.

Secondo Calciomercato.com, Nicolò Rovella potrebbe ricevere a breve una notizia destinata a cambiargli la vita, o quantomeno la carriera. La società, stando alle indiscrezioni, avrebbe intenzioni di tenerlo in prima squadra nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Rovella potrebbe restare a Torino

Perché sia stato scelto lui e non uno tra Miretti, Ranocchia e Fagioli è presto detto: Rovella può già vantare cinquanta presenza circa in Serie A, per cui potrebbe essere maggiormente indicato per entrare a far parte della rosa bianconera. Non dovrebbe volerci molto, comunque, perché gli altri giovani centrocampisti della Juventus seguano le sue stesse orme. Miretti è reduce da una stagione da protagonista con l’Under 23 in Serie C che gli ha dato la visibilità che meritava.

E non è da escludere che, quanto prima, il club decida di concedere un’opportunità anche a Fagioli e Ranocchia, che in cadetteria hanno accumulato già una discreta esperienza da mettere al servizio della Vecchia Signora.