Calciomercato, Juventus-Inter: sfida infinita | 18 milioni per il colpo “Capitale”

Calciomercato Juventus, una sfida da massimo 18 milioni. Adesso è un vero e proprio duello con i nerazzurri.

Calciomercato Juventus, sfida da 18 milioni per Paredes. Inizialmente si pensavano i bianconeri molto vicino alla chiusura dell’argentino in uscita dal Psg ma adesso anche l’Inter di Marotta si sarebbe fatta sotto per uno dei profili più apprezzati a centrocampo.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’ anche l’Inter di Beppe Marotta si sarebbe fatta sotto per arrivare al calciatore in uscita dal Psg. Paredes è adesso pronto a ritornare in Serie A dopo che, in passato, vestì la maglia della Roma.

Calciomercato Juventus, duello ai vertici | Paredes è il colpo giusto

Un vero derby d’Italia sul mercato. Una delle due riuscirà a chiudere il centrocampista. Giocatore che piace molto anche a Marotta e che adesso il Psg liberebbe ad un prezzo di favore.

Lo stesso giocatore vorrebbe poter giocare di più e l’idea di ritornare nel campionato che l’ha reso celebre diventa una suggestione più che consapevole. Tra non moltissimo, dunque, si potrebbe sapere il suo futuro. Paredes andrà in scadenza nel 2023 e il Psg vuole evitare questa eventualità. L’addio è quindi programmato. Ora resta solo scoprire quale delle due squadre ai vertici riuscirà nell’impresa di convincerlo con un progetto vincente.