Formazioni ufficiali Genoa-Juventus, bocciatura in attacco | Rientra dal 1′

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus, ecco le scelte di Max Allegri: due novità nell’undici scelto dal tecnico bianconero.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Genoa-Juventus. Si tratta del terzultimo appuntamento di campionato per gli uomini di Massimiliano Allegri, apparentemente senza obiettivi concreti dopo l’aritmetica del quarto posto. La certezza di finire tra le prime quattro è arrivata una settimana fa grazie al successo sul Venezia.

Ormai fuori dalla lotta per lo scudetto, i bianconeri tenteranno di conquistare almeno il terzo gradino del podio. La Juventus è infatti ad un solo punto dal Napoli, che domani sarà impegnato contro il Torino. L’allenatore livornese, tuttavia, non vuole che i suoi mollino. Certo, all’orizzonte c’è la finale di Coppa Italia con l’Inter, ma ciò non significa che Vlahovic e compagni non facciano di tutto per onorare l’impegno di campionato. Davanti si troveranno una squadra che dopo l’ultima giornata ha un solo risultato a disposizione per continuare a credere nella salvezza: la vittoria. Sanguinosa, infatti, la sconfitta nel derby con la Sampdoria per il Genoa, ora costretto a vincere le tre gare rimanente per tenere accesa la fiammella della speranza.

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus, Kean nel tridente con Dybala e Vlahovic

Confermate le indiscrezioni della vigilia sulla formazione che scenderà in campo a Marassi. In attacco c’è Kean nel tridente al posto di Morata, mentre a centrocampo ritorna Arthur dal 1′. Come contro il Venezia, Allegri scegli di dare ancora fiducia al giovane Miretti.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Dani, Ostigard, Criscito; Galdames, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean.