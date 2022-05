Calciomercato, Pogba e la Juventus mai così vicini: blitz decisivo

Calciomercato, colloqui in corso tra il club bianconero e il centrocampista francese: ecco le ultime novità.

Mai come in questo momento servirebbe uno “shock emotivo” per i tifosi bianconeri. Legittimamente delusi per un’altra stagione sottotono, la seconda di fila, con la Juventus fuori dai giochi per lo scudetto e poco competitiva in Europa. Sembra essersi sopito anche il grande entusiasmo per l’acquisto di Dusan Vlahovic, arrivato in pompa magna a gennaio.

L’ex attaccante della Fiorentina, dopo un inizio fantastico, ha finito per risentire delle troppe problematiche di una squadra che fa tanta fatica a costruire gioco, a creare occasioni. E il digiuno di gol che lo sta caratterizzando ormai da qualche giornata non aiuta. Oltre al serbo serve dell’altro per tornare ad essere competitivi su tutti i fronti. Ecco perché, giocoforza, diventa cruciale la prossima sessione di mercato. Rivoluzione o meno, la Juventus non potrà più sbagliare: un’altra annata del genere sarebbe intollerabile. Si partirà inevitabilmente dal centrocampo, il reparto che allo stato dell’arte ha più bisogno di innesti.

Calciomercato, Pogba preferirebbe la Juventus al Psg

Un nome che continua a scaldare parecchio, oltre ad essere funzionale ai dettami tattici di Massimiliano Allegri, è sicuramente quello di Paul Pogba. In rotta con il Manchester United, il centrocampista francese in questi giorni si sta guardando attorno e a breve dovrà decidere il suo futuro. Tra qualche settimana diventerà parametro zero e la scelta sarà fondamentale per risollevare una carriera che sembra aver intrapreso una parabola discendente.

Exc: Told Paul Pogba has held talks with Juventus and PSG in recent days along with Vincenzo Raiola, cousin of Mino. Understand despite the French champions offering a similar wage to Juventus, the Man United midfielder is more likely to head back to Turin in the summer. https://t.co/qMfoMnMyPa — Jacque Talbot (@jac_talbot) May 7, 2022

Come riporta sul suo profilo Twitter l’esperto di calciomercato Jacque Talbot, negli ultimi giorni Pogba insieme a Vincenzo Raiola (fratello di Mino, ndr) hanno intrattenuto dei colloqui con Psg e Juventus. E nonostante l’offerta dei parigini sia più vantaggiosa, il francese sarebbe orientato a far ritorno a Torino.