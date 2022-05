Calciomercato Juventus, tiro mancino all’Inter: la clausola che sblocca tutto

Il calciomercato della Juventus vede ormai i bianconeri proiettati ai trasferimenti dell’estate, con tanti obiettivi come possibili rinforzi.

Bisogna chiudere nel migliore dei modi la stagione, magari con la conquista della Coppa Italia, e poi ci si potrà concentrare sul calciomercato estivo. Con mister Allegri che è in attesa di colpi in tutte le zone del campo affinchè possa contare su una rosa sempre più competitiva ed ambiziosa sia in Italia che in Europa. Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo. Ma di sicuro ci saranno novità.

Anche in difesa sono attesi dei volti nuovi. C’è da capire quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini, ma in ogni caso la Juventus ha la necessità di rinforzarsi con giocatori che possano essere delle colonne della squadra per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, pressing bianconero per Bremer: la situazione

Come ha spiegato ieri il giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende di casa bianconere, a Juventibus ancora esiste la possibilità che per rinforzare la linea difensiva possa arrivare Bremer. Il brasiliano è una delle rivelazioni di questa stagione, il suo campionato disputato con la maglia del Torino rasenta la perfezione. E sono dunque tante le squadre interessate a lui, con l’Inter in pole position. Ma la Juventus è pronta ad operare il sorpasso e come ha sottolineato il giornalista la dirigenza bianconera sta cercando di trovare un accordo con quella granata per il trasferimento del centrale. Una clausola potrebbe essere la chiave: Bremer infatti – in caso di mancata cessione in estate – avrebbe preteso una clausola con la quale sarebbe poi cedibile a gennaio a 15 milioni di euro. Una somma decisamente più bassa rispetto al valore attuale. Per questo motivo il Torino non può dire di no di fronte ad una offerta convincente per lasciarlo partire.