Calciomercato Juventus, doppia operazione in uscita | Summit in agenda

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata ad una importante campagna di trasferimenti. Quali saranno i volti nuovi in arrivo per Allegri?

I tifosi sperano che la dirigenza possa accontentare le richieste del tecnico, portando a Torino degli elementi che ben possano sposare le idee di gioco del livornese. Dalla difesa all’attacco c’è bisogno di rinforzi, del resto la Juventus è già chiamata a sostituire il partente Dybala con un altro grande campione che possa essere la spalla ideale di Vlahovic. Ma anche in difesa e a centrocampo sono attese novità.

La strategia del club è chiara ed è quella di puntare sulla linea verde, su elementi che possano essere le colonne della squadra per il prossimo anno e per quelli a venire. Bisognerà fare poi delle valutazioni importanti sui calciatori che sono attualmente in prestito in altre squadre.

Calciomercato Juventus, la Cremonese vuole ancora Fagioli e Zanimacchia

Due di questi sono freschi di promozione in serie A, stiamo parlando di Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia. Elementi molto importanti per una Cremonese che ha festeggiato il salto di categoria proprio all’ultima giornata del torneo cadetto.

Ariedo #Braida lavora per la #Cremonese in #SerieA: grigiorossi puntano a rinnovare prestiti di Caleb #Okoli e Marco #Carnesecchi dall’#Atalanta. In agenda summit con #Juventus per Nicolò #Fagioli (altro prestito ma prima deve rinnovare con Juve) e Luca #Zanimacchia (definitivo) — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2022

Come ha spiegato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la Cremonese vorrebbe puntare ancora su di loro anche in serie A. E ha messo in agenda un summit per ingaggiare a titolo definitivo Zanimacchia e per avere a disposizione in prestito ancora Fagioli, che avrebbe così l’opportunità di giocare con continuità. Prima però il giovane e talentuoso centrocampista dovrà rinnovare il contratto con la Juventus, che non ha dubbi sulle sue qualità e vuole blindarlo per poi farlo rientrare da protagonista a Torino.