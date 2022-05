Calciomercato Juventus, Allegri resta di sasso: Gerrard se lo prende a zero.

La notizia di calciomercato dell’ultim’ora è quella riportata dal Daily Mail: se le cose stessero davvero come scritto dal quotidiano, allora Allegri dovrebbe dire addio all’ennesimo giocatore.

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, il giocatore sarebbe pronto a dire addio la squadra nella quale è praticamente cresciuto per approdare in Premier League, lasciando le altre pretendenti a mani vuote e senza nemmeno la possibilità di provare a intrattenere un minimo di trattativa. A fare la corte al giocatore francese ci sono infatti diverse squadre perché egli, nonostante la giovane età, ha dimostrato ,quest’anno più di tutti, le sue enormi qualità di interdizione e di visione, al punto da arrivare a giocare già 45 partite quest’anno. Tutto ciò si ritrova con il fatto che il giocatore andrebbe a lasciare la sua squadra attuale non per volontà propria ma perché è il club a non potersi più permettere il suo stipendio, cresciuto vertiginosamente al pari delle sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, una camera per Kamara, ma a Birmingham

Stando a quanto riportato dal “Daily Mail”, infatti, nonostante l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone e della Juventus di Max Allegri, sarebbe l’Aston Villa di Steven Gerrard il club più vicino a chiudere l’affare. Lo spessore dell’allenatore inglese, che ha recentemente ammirato dal vivo il giovane centrocampista nella sfida contro il Nantes, è sicuramente uno dei fattori chiave dell’affare: chissà che non sarà proprio il fascino del ex stella del Liverpool ad attirare così tanto il giovane Francese. Niente togliere agli altri due centrocampisti, Simeone e Allegri, ma entrambi sembrano, per ora, totalmente fuori dai giochi.