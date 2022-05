Calciomercato Juventus, deciso il primo acquisto in attacco: futuro “segnato”

L’inizio della sessione estiva di calciomercato è sempre più vicino: i direttori sportivi sono pronti per i nuovi arrembaggi estivi alla ricerca dei giocatori giusti per risanare le lacune evidenziatesi durante quest’anno calcistico nelle rose della propria squadra.

Per quanto riguarda la Juventus, Cherubini & Co., oltre ad aver in mente una serie di giocatori ai quali tenteranno l’assalto in estate, hanno già portato a casa il secondo acquisto per il prossimo anno ancor prima dell’apertura delle contrattazioni. Dopo l’ufficializzazione del riscatto del cartellino di Federico Chiesa, infatti, la dirigenza si vede quasi ” costretta” a completare l’acquisto anche di questo secondo giocatore, che pure è attualmente solamente in prestito ai Bianconeri.

Calciomercato Juventus, il riscatto di Kean è da pagare

Stando a quanto ha detto Romeo Agresti, infatti, le condizioni contrattuali per il riscatto di Moise Kean, attualmente in prestito alla Juventus dall’Everton, non sono impossibili da raggiungere e per questo la dirigenza bianconera sarà molto probabilmente tenuta a ultimare il suo riscatto, il che, nonostante le non eccelse prestazioni dell’attaccante italiano di questa stagione, non è poi un male così grande viste comunque le varie partenze nel reparto offensivo della “Vecchia Signora”. Ecco quindi che il numero degli “acquisti” per il prossimo anno sale già a due unità: resta da capire se in estate la dirigenza riuscirà ad arrivare a chiudere gli affari per gli altri chiacchierati nomi a rinforzo del centrocampo e della difesa.