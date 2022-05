Calciomercato, 47 milioni e accordo a un passo: Juventus di sasso

Nel prossimo calciomercato la tifoseria bianconera si attende grandi colpi: solo così la squadra di Allegri potrà lottare per lo scudetto.

Non ci sono dubbi su quella che è la volontà della società, ovvero quella di continuare nel graduale rinnovamento di una rosa che deve abbassare la sua età media. Solo in questo modo si potrà pensare di aprire un nuovo ciclo vincente con giocatori destinati a rimanere per anni con la maglia della Juventus addosso. Non c’è reparto che non abbia bisogno di volti nuovi, dalla difesa all’attacco.

Anche a centrocampo per forza di cose si cercheranno degli innesti di qualità. Serve soprattutto un uomo capace di svolgere al meglio il ruolo di playmaker, che sappia prendere per mano la squadra nei momenti difficili. Ma un altro potenziale obiettivo della Juventus a quanto pare sta per sfumare.

Calciomercato Juventus, Tielemans sfuma: lo vuole il Real Madrid

Stiamo parlando di Youri Tielemans, mediano belga visto all’opera tra l’altro con il Leicester contro la Roma appena qualche giorno fa. Un centrocampista d’ordine, che predilige giocare davanti alla difesa. Accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi, è un altro obiettivo che pare destinato sfumare. Almeno stando ai rumors che arrivano dall’Inghilterra. Tielemans infatti non sarebbe solo nel mirino dell’Arsenal, ma come rivela “The Sun” è diventato anche un obiettivo del Real Madrid. Che sta cercando l’erede di Casemiro in mezzo al campo e l’avrebbe individuato proprio nel calciatore delle Foxes. Che è ormai impegnato da anni sui palconoscenici internazionali ma ha solo 25 anni essendo un classe 1997. Per cederlo però il Leicester non fa sconti e chiede almeno 40 milioni di sterline, ovvero circa 47 milioni di euro.