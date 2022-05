Calciomercato Juventus, spaccatura dirigenziale: così Allegri avrà il suo regista

Calciomercato Juventus, spaccatura dirigenziale sul futuro del regista. Ecco come si potrebbe inserire Allegri nella trattativa

Un spaccatura dirigenziale che potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Un fatto nuovo che potrebbe aiutare Massimiliano Allegri nella ricerca del regista per la prossima stagione. Anche se, c’è da dirlo apertamente, la concorrenza attorno alle prestazioni del giocatore è assai importante. Ma si è passati da un’operazione quasi impossibile, ad una apertura per dei motivi interni alla società.

Secondo le notizie riportate infatti dal giornalista Reshad Rahman, ci sono dei seri problemi dentro il Barcellona per De Jong. Intanto partiamo da un presupposto: Xavi, tecnico dei catalani, spinge per una riconferma per il prossimo anno. Ma a quanto pare, all’interno della società di Laporta, molti consiglieri avrebbero messo un veto alla certezza di un futuro assicurato in Spagna. Davanti ad una buona offerta il centrocampista olandese potrebbe anche partire, a differenza di quella che è al momento la volontà del tecnico blaugrana.

Calciomercato Juventus, ecco il regista per Allegri

Una nuova situazione, come detto, che potrebbe fare inserire Cherubini nella trattativa, senza dimenticare però che sull’ex Ajax ci sono le sirene anche di diverse società di Premier League, una su tutte il Manchester United che non solo ha preso Ten Haag – il tecnico che ha lanciato De Jong – ma è alla ricerca di un centrocampista per andare a sostituire Pogba, che ormai ha deciso di lasciare i Red Devils. Rimane quindi una situazione intricata, una di quelle che in ogni caso sono difficili da sbrogliare in poco tempo.

E la Juventus, di tempo, per programmare il prossimo anno ne ha poco. Soprattutto perché servono innesti in quella zona di campo, e anche importanti. Certo, riuscire a prendere De Jong sarebbe un colpaccio vero e proprio, ma non si può comunque temporeggiare più di tanto.