Calciomercato Juventus, uragano Jorginho | Spunta la data

Quando la situazione societaria del Chelsea sarà definita, visto che il club londinese è in vendita, la Juventus tratterà il cartellino di Jorginho. Queste le parole in un tweet di Leonetti che fanno già sognare i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, Jorginho sempre più vicino

Il regista del Chelsea che potrebbe, presto, diventare il regista (mancante) della Juventus. Il centrocampista italiano accetterebbe di buon auspicio il ritorno in Italia, in una squadra ai vertici e adesso il tutto potrebbe diventare possibile visto che il Chelsea è in vendita. L’ormai ex squadra di Abramovich è in vendita e una volta definita la cessione del club londinese il cartellino di Jorginho verrà trattato dai bianconeri.

Una certezza di Leonetti che dà il centrocampista molto vicino al passaggio in maglia bianconera. Un colpo ideale viste anche le caratteristiche del giocatore: il cosiddetto regista mancate in questa squadra. Molto ideale anche per l’ambiente visto che molti dei giocatori della Juventus sono già compagni di squadra in nazionale. Il rammarico della mancata qualificazione ai Mondiali potrebbe essere, però, rivalutato con un ritorno in grande nel campionato italiano che l’ha reso celebre.