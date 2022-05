Juventus-Inter, conferma ufficiale: recupero lampo del big che mercoledì sera dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto

Può sorridere Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha infatti recuperato un big che fino a questa mattina era in dubbio e che invece è tornato ad allenarsi con il gruppo. E, di conseguenza, potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Anche se, ovviamente, le prossime ore saranno quelle decisive per il tecnico nerazzurro per capire realmente in che condizioni è. In ogni caso ci sono delle buone notizie per la prossima avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Bastoni ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha messo ko anche nell’ultima gara di campionato, quella giocata contro l’Empoli, a San Siro. Il difensore quindi è abile e arruolabile, anche se Inzaghi ovviamente ancora non ha deciso se mandarlo in campo dal primo minuto.

Juventus-Inter, Inzaghi recupera Bastoni

Anche perché Dimarco, venerdì scorso, ha fatto bene dietro insieme a Skriniar e De Vrij, e potrebbe essere confermato dall’inizio. Sarà questo, probabilmente, l’unico ballottaggio in vista di mercoledì sera per l’Inter. Con Inzaghi che stando alle ultime notizie che arrivano da Milano, dovrebbe anche mandare in campo dal primo minuto Edin Dzeko – tenuto a riposo – al fianco di Lautaro sulla prima linea.