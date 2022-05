Calciomercato Juventus, erede Dybala: la nuova doccia gelata “spaventa” Allegri

Calciomercato Juventus, l’attaccante brasiliano è a un passo dall’accordo con un altro club. E ci sarebbe già una data.

La lista dei nomi accostati alla Juventus si allunga ora dopo ora. Le grandi manovre in vista del calciomercato e della prossima stagione sono già iniziate e il toto-nomi sta impazzando. Nelle ultime settimane, in particolar modo, se ne sono dette di tutti i colori, ma c’è un nome che è circolato più insistentemente di altri.

Quello di David Neres, che sarebbe conteso da diversi club europei. Uno fra tutti: il Benfica. Sulle sue tracce però c’è anche la Juventus, appunto, che non ha alcuna intenzione di mollare l’osso tanto facilmente. Il profilo dell’attaccante brasiliano ha solleticato la curiosità di Massimiliano Allegri e questo, unito al fatto che è pronto a lasciare lo Shakhtar Donetsk, potrebbe spianare la strada alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Benfica pronto a chiudere per David Neres

In Ucraina il mancino non ha trovato quello che sperava: di fatto non ha neanche mai esordito e il conflitto con la Russia non ha di certo facilitato le cose, anzi. I presupposti per ingaggiarlo ci sono tutti, ma i portoghesi sembrerebbero un passo avanti rispetto ai bianconeri. Secondo Calciomercato.it le parti sarebbero a tanto così dal siglare l’accordo.

L’affare è praticamente dietro l’angolo e le due dirigenze si sarebbero accordate per una cifra che oscilla tra i 15 e i 16 milioni di euro circa.

C’è perfino una data: il giocatore dovrà decidere cosa fare del suo futuro non prima del 20 maggio e non oltre l’ultimo giorno del mese in corso. Non c’è nulla di concreto, i dettagli devono essere ancora stabiliti, ma è certo che la Juventus dovrebbe mettere il turbo, se vuole assicurarsi il talentuoso attaccante brasiliano in vista della prossima stagione.