Calciomercato Juventus, ribaltone gratis | Doppio scatto e Milan KO

Calciomercato Juventus, interesse concreto per il centrocampista adesso ci sarebbe una vera e propria asta europea.

Calciomercato Juventus, interesse concreto per il centrocampista inglese adesso sarebbe sfida internazionale. Come scrivono dall’Inghiterra, esattamente dal portale ‘chroniclelive’ ci sarebbe anche la Vecchia Signora tra le squadre interessate a Lingard.

Il West Ham cercherebbe in tutti i modi di riportarlo a Londra dopo la parentesi con la maglia degli Hummers ma adesso ci sarebbe anche l’inserimento del Newcastle, sempre rimanendo in Inghilterra, mentre dall’estero la Juventus sarebbe il club più attivo.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Lingard

Calciatore inglese che ha saputo fare differenza sia con la maglia del West Ham e Manchester United e che adesso potrebbe, nuovamente, cambiare squadra. Come detto poc’anzi anche la Juventus avrebbe voglia di arrivare ad un giocatore molto duttile come Lingard, che si può alternare sia a centrocampo che in attacco.

Una sfida che a questo punto lascerebbe i bianconeri come unica squadra italiana interessata. Tra gli altri, sempre fuori dalla Premier League, ci sarebbe anche l’interesse del Barcellona. Ora il futuro sarà deciso dallo stesso giocatore che vuole ritornare ai vertici dopo il ritorno a Manchester da non protagonista. Staremo a vedere quale sarà la sua scelta in base alle offerte che arriveranno non appena si aprirà ufficialmente il mercato.