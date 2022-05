Calciomercato, Juventus-Milinkovic: Lotito vuota il sacco | “Se arriva…”

Calciomercato Juventus-Milinkovic: Lotito vuota il sacco e spiega quale potrebbe essere il futuro del centrocampista nel mirino dei bianconeri

Nel mirino della Juventus per la prossima stagione c’è sicuramente un centrocampista importante. Non solo Pogba, che rimane ovviamente uno dei seguiti da parte di Cherubini, ma la sensazione in questo momento è che sia la volta buona per cercare di strappare Milinkovic-Savic alla Lazio, dopo un corteggiamento che dura da anni. Ma mai andato a buon fine.

Ieri però ci sono state delle dichiarazioni da parte di Lotito che fanno sicuramente un poco di chiarezza sulla questione. In primis c’è da segnalare che il massimo dirigente della Lazio ha spiegato, ancora una volta, che “Milinkovic non è in vendita e non ho fissato nessun prezzo”. Le solite parole di un dirigente che vuole senza dubbio tirare fuori il massimo da una cessione che si paventa da anni. Lotito è stato intervistato da Rai Sport.

Calciomercato, le parole di Lotito

Oltre a confermare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, Lotito ha anche spiegato una cosa importante, relativa ovviamente alla questione del centrocampista serbo che tanto piace a Massimiliano Allegri: “Se dovesse arrivare una top del mondo, allora gli chiederei cosa vuole fare” ha detto senza giri di parole il patron della società romana.

E siccome la Juventus si può annoverare tra i top club mondiali, allora ci sono pochi dubbi che qualche parola tra Lotito e Milinkovic ci sarà, soprattutto se davvero Cherubini bussasse nuovamente alla porta della società laziale per cercare di prendere quel centrocampista che potrebbe fare la differenza. In ogni caso, oltre l’interesse della Juve, sul serbo ci sono molti club. E la sua avventura a Roma sembra davvero essere al capolinea.