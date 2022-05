Calciomercato Juventus, 8 milioni per Pogba: sorpasso al cardiopalma

Cosa succederà nel prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi aspettano con ansia le mosse del club bianconero.

Parlare di rifondazione in casa Juve è decisamente esagerato, tuttavia è scontato dire che nel corso dei mesi più caldi dell’anno ci saranno tanti movimenti nella rosa di mister Allegri, sia in entrata che in uscita. Del resto ci saranno da trovare rinforzi in tutte le zone del campo, a partire dall’attacco.

Fermo restando che come detto Allegri aspetta volti nuovi sia in difesa che a centrocampo, la priorità al momento sembra riguardare l’attacco. Dove c’è da trovare al più presto l’erede di Paulo Dybala. L’argentino si appresta infatti a disputare le sue ultime partite con la maglia della Juventus visto che il suo contratto non sarà rinnovato. Al suo posto il club dovrà ingaggiare un altro grande campione che faccia la differenza sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Juventus, strada in salita per Pogba

I tifosi hanno però un grande sogno, quello di veder tornare in mezzo al campo uno dei beniamini del passato. Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba, che al termine di questa stagione lascerà per fine contratto il Manchester United. Il che lo renderà uno dei parametro zero più appetiti in tutto il mondo.

#Pogba: la @juventusfc non può andare sopra i 7-8 milioni di ingaggio, il @PSG_inside prepara offerta in doppia cifra. Il @realmadrid per ora assiste — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 10, 2022

Come spiega il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su Twitter, la Juventus corteggia il francese ma non può superare i 7-8 milioni di ingaggio a stagione. Il Psg invece avrebbe pronta una offerta in doppia cifra, con il Real Madrid per adesso alla finestra. La corsa a Pogba dunque rischia di diventare davvero complicata per i bianconeri.