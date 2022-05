Calciomercato Juventus, colpaccio gratis: lo hanno definitivamente mollato

Calciomercato Juventus, colpaccio gratis per Cherubini. La società che sembrava più vicina al calciatore lo ha mollato

Via libera per Cherubini per quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio a parametro zero. Sì, perché secondo quanto riportato in esclusiva dal Telegraph, il Newcastle, che sembrava essere il club più vicino al calciatore, lo avrebbe definitivamente mollato per via delle richieste assai importanti fatte nel momento del contatto. E lì, in Inghilterra, non c’è possibilità ovviamente di usufruire del decreto crescita che c’è in Italia. E i bianconeri d’Oltremanica, nonostante abbiano una possibilità economica sicuramente maggiore a quelli italiani, non sembrano avere nessuna intenzione di andare avanti in questa trattativa.

Strada spianata per Cherubini insomma, ma non solo, visto che su Lingard del Manchester United c’è anche la Roma di Mourinho. Inoltre, il tabloid inglese che riporta in esclusiva che nella mente dell’esterno d’attacco c’è un’esperienza all’estero. E che diversi club italiani sono sulle tracce.

Calciomercato Juventus, colpaccio Lingard

Lingard, quest’anno, non ha brillato certamente con la maglia del Manchester United. Poche presenze, soprattutto da quando è arrivato Ragnick sulla panchina, e una cessione che sembrava potesse materializzarsi già nello scorso mese di gennaio, poi bloccata per via delle richieste dei Red Devils.

Nelle ultime settimane sembrava, inoltre, che il Newcastle fosse davvero vicino al giocatore, ma la richiesta di oltre 8 milioni di euro all’anno d’ingaggio hanno in maniera definitiva bloccato la trattativa, con la Juve, e anche ovviamente con la Roma, che ritornano in corsa in maniera prepotente. Lingard si libererà tra poco più di un mese a parametro zero. E magari sfruttando la possibilità messa a disposizione dal governo italiano della quale vi abbiamo parlato prima, si potrebbe senza dubbio tentare un assalto. Vedremo.