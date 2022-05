Le ultime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera con fischio d’inizio alle 21.

Una partita che mette in palio un trofeo, appuntamento dunque imperdibile per la squadra bianconera che spera di regalare una grande soddisfazione alla sua tifoseria. Arricchire la bacheca con la Coppa Italia consentirebbe di avere un bilancio comunque positivo al termine di una stagione che è stata tribolata per Morata e compagni, mai realmente in lotta per lo scudetto.

In questa stagione i bianconeri non sono mai riusciti a battere l’Inter di Inzaghi. Un ko e un pareggio in campionato, una sconfitta nella Supercoppa Italiana. Bisogna invertire il trend ed è per questo che Allegri si aspetta una grande partita da parte dei suoi uomini. C’è ancora qualche dubbio legato all’undici che scenderà in campo, ma l’allenatore della Juventus pare avere le idee chiare sull’assetto da dare ai suoi uomini.

Juventus, Allegri opta per una squadra offensiva

La squadra bianconera sarà abbastanza offensiva, stando almeno alle ultime indiscrezioni della vigilia. Allegri darà spazio tra i pali al portiere “di Coppa” Perin, davanti a lui giocherà una linea a quattro che sugli esterni vedrà l’esperienza di Danilo e Alex Sandro. Al centro della difesa ci sarà sicuramente de Ligt, con Chiellini favorito su Bonucci per l’altro posto. Zakaria-Rabiot sarà la cerniera di centrocampo, quindi un poker di calciatori offensivi. Ovvero Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di bomber Vlahovic. Una mossa tattica quella del tecnico che spera così di creare più grattacapi possibili alla difesa nerazzurra, costringendo di fatto sulla difensiva anche i due esterni di centrocampo. Attenzione però alle sorprese dell’ultimora.