Calciomercato, Juventus-Inter infinita: nuovo scontro per l’affare low cost

Calciomercato, Juventus-Inter è una sfida infinita. Nuovo scontro per l’affare low cost in Serie A. Cherubini sfida Marotta

Polemiche. Partite infinite. Intrecci di mercato che potrebbero portare a delle vere e proprie rivoluzioni. E anche tensioni senza dubbio, visto quello che è successo ieri sera durante la finale di Coppa Italia. Insomma, Juventus-Inter è una sfida infinita, e potrebbe riaccendersi anche in estate con un colpo di mercato che entrambe le formazioni avrebbero in mente. Un colpo low cost, vista la situazione societaria che al momento c’è, e soprattutto il rapporto con i propri tifosi ormai logoro.

Bene, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ieri l’entourage di Acerbi ha incontrato la società biancoceleste per discutere appunto del futuro del difensore classe 1988. Ovviamente l’ex Reggina, tra le altre, è destinato a lasciare la società di Lotito al termine dell’anno.

Calciomercato, scontro per Acerbi

E sempre secondo il quotidiano romano ci potrebbe essere un ulteriore scontro di mercato per il difensore. Sia Cherubini che Marotta lo avrebbero messo nel mirino, soprattutto per dare esperienza alla rosa e sapere di contare, inoltre, sulle possibili prestazioni di un difensore che in più di un’occasione si è dimostrato affidabile. Soprattutto Cherubini ha bisogno di un innesto dietro. Anzi, sicuramente più di uno: Chiellini ha ufficializzato ieri il proprio addio, mentre Rugani è in partenza e anche Bonucci non sembra essere sicuro del proprio futuro.

Uno come Acerbi potrebbe fare comodo nel corso della stagione. Soprattutto perché potrebbe essere buttato nella mischia senza grossi problemi da Allegri. Ovviamente, per una maglia da titolare, serve altro. Ma questo è fuori discussione. Si tratterebbe di un rincalzo ottimo. Niente di più.