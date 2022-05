Era un protagonista atteso nella Juventus, ma ieri sera contro l’Inter in finale di Coppa Italia Dybala non è riuscito a lasciare il segno.

Il numero dieci si appresta a lasciare il club torinese al termine della stagione, di fatto meno di due settimane. Come ormai si sa da tempo la Juve non ha offerto alcun rinnovo al calciatore che dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una golosa occasione di mercato per tanti club, tra cui anche l’Inter. Che segue con particolare attenzione il giocatore per rinforzare l’attacco.

Ieri sera Dybala è stato schierato da Allegri dal primo minuto contro quella che potrebbe essere la sua nuova squadra. Ha provato a scardinare la difesa interista con la sua classe, mettendosi anche al servizio dei compagni, ma non c’è riuscito. In queste ore si sta parlando di lui però non solo per la sua prestazione.

Juventus, il sorriso beffardo di Dybala fa discutere sui social

Sui social sono tanti i commenti che riguardano l’attaccante argentino, soprattutto per quanto riguarda una sua particolare espressione nel corso dei supplementari. Quasi un sorriso beffardo, dettato probabilmente dal nervosismo di aver subito il gol del sorpasso.

I tifosi nerazzurri lo hanno però interpretato come un indizio sul fatto che l’argentino nella prossima stagione possa essere un calciatore dell’Inter. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere però. Dall’altro lato i tifosi juventini sui social sono invece combattuti. C’è chi rimpiange la partenza di Dybala, che anche ieri ha mostrato lampi di classe. Ma c’è anche chi invece non rimpiangerà la sua partenza. Una cosa è certa: al termine di questa stagione per la dirigenza bianconera ci sarà tanto lavoro da fare.