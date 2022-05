Concludere la stagione in corso nel migliore dei modi per poi concentrarsi sulle importanti vicende di calciomercato. Questa la missione della Juventus.

Non ci sono dubbi su quella che è la strategia della dirigenza bianconera,che ha iniziato nello scorso mese di gennaio, con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, un importante percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico. Soltanto con l’ingaggio di altri elementi di qualità si potrà tornare a lottare per qualcosa di importante, sia in Italia che in Europa.

La mancata conquista dello scudetto in questa stagione vuole essere riscattata al più presto da una tifoseria esigente, che si aspetta l’arrivo di diversi nuovi elementi praticamente in tutte le zone del campo. E non solo in attacco dove ci sarà da sostituire il partente Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, de Jong può lasciare il Barcellona se arriva Bernardo Silva

Anche a centrocampo infatti mister Allegri ha l’assoluta necessità di accogliere volti nuovi, in primis un regista. Un calciatore che sappia prendere in mano le redini del gioco e che sia un leader in mediana. Le ultime indiscrezioni parlano di un effetto domino che potrebbe favorire la Juventus su un possibile obiettivo. Parliamo di de Jong, olandese del Barcellona che per i blaugrana non è intoccabile. Anzi, potrebbe essere ceduto di fronte ad una offerta convincente. Tant’è che gli spagnoli – come ha scritto “Mundo Deportivo” – avrebbero già messo gli occhi sul calciatore che potrebbe prenderne il posto in rosa, ovvero Bernardo Silva del Manchester City. Se l’approdo al Barcellona di quest’ultimo si concretizzerà allora pare scontato che l’ex Ajax possa fare le valigie in estate.