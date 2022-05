Calciomercato Juventus, rotti gli indugi per il dopo Dybala: offerta ufficiale imminente

Calciomercato Juventus, rotti gli indugi: Cherubini ha deciso chi sostituirà l’argentino. Offerta ufficiale per il giocatore ormai imminente

Il futuro di Dybala, soprattutto dopo la prima pagina del Corriere dello Sport di questa mattina, che ha svelato che l’argentino avrebbe aperto alla Roma per la prossima stagione, è ancora tutto da scrivere. Ma questa cosa, comunque, al momento poco importa alla Juventus, impegnata a trovare quello che è il sostituto della Joya. E secondo TuttoSport, questa mattina in edicola, Cherubini, dopo aver ricevuto l’ok da parte del giocatore, avrebbe rotto gli indugi.

Di Maria, in uscita dal Psg, potrebbe arrivare in bianconero il prossimo anno. Il Fideo, a quanto pare, vorrebbe un’ultima esperienza nel calcio che conta prima di andare a chiudere la propria carriera in Argentina. Sa di poter ancora dare tanto. E la Juve sarebbe disposta ad accontentare le richieste economiche del fantasista che ha vinto tutto in Europa e che vorrebbe, per chiudere in bellezza, provare un’esperienza nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Juventus, offerta in arrivo

La richiesta di 7 milioni di euro più bonus potrebbe quindi essere messa sul piatto. Anche perché si tratterebbe di un solo anno di sacrificio per Di Maria. Che andrebbe anche a regalare quell’esperienza che manca in attacco, con Vlahovic e Chiesa che dovrebbero completare il tridente offensivo. Insomma, tutto porta ad un’offerta ufficiale che dovrebbe essere recapitata nelle prossime settimane al calciatore argentino che, come detto, avrebbe aperto ad un possibile approdo in Serie A.

Allegri, dal proprio canto, avrebbe anche dato la propria benedizione all’operazione. Convinto delle qualità tecniche, e anche dalla duttilità, che hanno sempre contraddistinto Di Maria. Bene, la Juve è avanti a tutti a andrebbe per la chiusura dell’operazione. Vedremo.