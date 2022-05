Calciomercato Juventus, ha già parlato con il tecnico: vola in Liga per 35 milioni

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista esperto di mercato l’interesse sarebbe reciproco: pronto l’affondo in estate?

Leonardo sta guardando con particolare interesse alla Serie A. Il direttore sportivo del Psg è alla ricerca di un centrale difensivo che possa assicurare maggiore solidità alla retroguardia parigina e che soprattutto sia in possesso di una certa esperienza. Tra i profili che l’ex giocatore e allenatore del Milan sta sondando ci sono quelli di Kalidou Koulibaly e di Stefan de Vrij. Entrambi ultratrentenni che potrebbero cercare nuovi stimoli altrove.

È noto da tempo l’interesse per il centrale senegalese del Napoli, una delle colonne portanti della difesa azzurra. Koulibaly andrà in scadenza tra un anno, nel 2023, ma i partenopei non hanno alcuna intenzione di perderlo a zero come è successo con Lorenzo Insigne, che a breve lascerà gratis il club in cui è cresciuto per accettare l’offerta dei canadesi del Toronto.

Calciomercato Juventus, Koulibaly nel mirino del Barcellona

Se Leonardo dovesse restare al Psg una delle prime scelte è proprio il senegalese. E nel caso in cui al Napoli perverrà un’offerta di almeno 35 milioni, la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di sedersi al tavolo e aprire ufficialmente una trattativa. Su Koulibaly però, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Barcellona. Il difensore campione d’Africa in carica con la sua nazionale è un vecchio “pallino” dei blaugrana e in occasione del match di Europa League dello scorso febbraio tra il Napoli e i catalani il giocatore avrebbe fatto una “chiacchierata” sia con Xavi che con altri calciatori del Barça.

L’interesse, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Santi Aouna, è reciproco. Addirittura Xavi avrebbe confessato a Koulibaly che il suo arrivo sarebbe una priorità.