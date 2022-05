Calciomercato Juventus, nuovo Lautaro Martinez per mister Allegri. Tutto quello che c’è da sapere su clausola e pretendenti.

La stagione della Vecchia Signora, purtroppo, può dirsi conclusa. Questo già dallo scorso mercoledì, a causa del rocambolesco 4 a 2 dell’Inter, impostasi nella finale di Coppa Italia al termine di 120 minuti intensi, divertenti ma non privi di discussioni e polemiche.

Restano però da onorare le ultime due partite di campionato, così da salutare nel migliore dei modi Paulo Dybala e, soprattutto, Giorgio Chiellini. Il prossimo impegno è in programma dopodomani, lunedì 16 maggio contro la Lazio, prima di volare in una Firenze dove l’ex Vlahovic affronterà i toscani in una gara che potrebbe avere un valore importante solo per i padroni di casa.

Come fatto anche da Allegri, però, la piazza torinese tutta dovrà essere intelligente e paziente, accettando con serenità una stagione insolitamente conclusa senza trofei e altrettanto consapevole che gli errori degli ultimi anni dovranno servire da insegnamento per gli addetti ai lavori, tecnici e finanziari.

Calciomercato Juventus, piace il nuovo Lautaro: clausola da 24 milioni e duello con Milan e Inter

Solo la sinergia tra i piani alti di Via Druento e i prati verdi della Continassa può garantire una rinascita che riporti la Juventus laddove meriti. La volontà c’è tutta, così come i presupposti per credere che con la giusta intelligenza, ponderatezza e lungimiranza si potrà rilanciare nuovamente una squadra che per anni ha dominato il campionato e che avrà il must di tornare ad emulare quanto fatto in queste decadi.

Come più volte evidenziato, le regioni di campo necessitanti degli interventi di Cherubini e colleghi sono plurime, così come i nomi attenzionati per il prossimo trimestre estivo. Alla già non esile lista è però da aggiungersi anche il nome del “nuovo” Lautaro Martinez.

Ci riferiamo a Carlos Alcaraz “Charly”, mediano a dir poco eclettico formantesi attualmente nella stessa squadra del “Toro” interista, Racing Avellaneda. Il classe 2002, in grado di spaziare tra mediana e trequarti, con doti da puro esterno di attacco, ha catalizzato l’attenzione di Marotta ma anche del Milan, senza dimenticare delle nobilissime avances giuntegli dal fior fiore del calcio continentale.

In Argentina lo valutano circa 20 milioni e su di lui grava una clausola di 24 milioni, uno in meno rispetto alla cifra pagata dai nerazzurri per portare a Milano il suo alter ego con la numero 10. A riferirlo Marca.com.