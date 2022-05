Calciomercato Juventus, ora o mai più: fissata la data dell’incontro

Calciomercato Juventus, nella prossima settimana alcuni dirigenti bianconeri incontreranno gli agenti del giovane centrocampista.

C’è chi sostiene che tra i giocatori usciti fuori dal vivaio bianconero sia in assoluto quello più pronto. Già in grado di dare una mano concreta alla Juventus sin dalla prossima stagione. In effetti tutto fa pensare ad un futuro roseo, dopo la straordinaria stagione in Serie B con la maglia della Cremonese. Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Fagioli, giovane centrocampista che la Vecchia Signora sta pensando di riportare alla base e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, tra l’altro uno dei suoi principali ammiratori.

Classe 2001, Fagioli ha un contratto fino al 2023. È appetito da diversi club italiani, tra cui la Lazio di Maurizio Sarri, che se potesse lo porterebbe a Roma seduta stante. Per questo motivo la Juventus dovrà decidere al più presto riguardo al suo imminente futuro. L’entourage del calciatore, appena promosso in massima serie con i grigiorossi, avrebbe già messo alcune richieste sul tavolo e ora spetta al club bianconero fare la seconda mossa.

Calciomercato Juventus, a breve sarà deciso il futuro di Fagioli

Secondo quanto riporta Goal.com tramite il giornalista Romeo Agresti, nella prossima settimana è previsto un primo incontro tra gli agenti di Fagioli e alcuni dirigenti bianconeri, Un rendez-vous in cui verosimilmente si deciderà il da farsi, dipanando gli ultimi dubbi. La Juventus dovrà spiegare cosa intende fare con il talentuoso centrocampista. Che, a quanto pare, non vede l’ora di giocarsi le sue carte a Torino. Fagioli vuole capitalizzare quanto di buono fatto quest’anno in cadetteria e sa di godere della fiducia dell’allenatore.