Calciomercato Juventus, super biennale per Perisic: scoppia il “giallo”

Calciomercato Juventus, si infittiscono le voci relative al forte interesse bianconero per Ivan Perisic.

Da poco protagonista dello scacco della Vecchia Signora in Coppa Italia, il croato potrebbe trasferirsi a Torino la prossima estate, lasciando l’Inter a parametro zero e andando per certi versi ad ovviare all’ipotetica beffa Dybala, qualora la Joya accettasse la causa nerazzurra.

Dopo un anno in prestito al Bayern Monaco, il laterale di Inzaghi ha sotto il nuovo mister dimostrato di essere ancora un elemento più che valido, sciorinando subito quelle qualità che lo hanno reso un trascinatore già durante la sua prima fase interista.

Una situazione contrattuale non proprio felice e le parole da lui stesso usate relativamente al comportamento di Marotta lasciano però intendere come, nonostante il bel rapporto con il tecnico e la piazza, le strade tra le due parti coinvolte potrebbero separarsi.

Calciomercato Juventus, Perisic attende l’offerta

La Juventus osserva con attenzione lo scenario, ben conscia della carta di identità di Ivan ma altrettanto consapevole delle sue grandi qualità e dell’apporto che potrebbe garantire con la sua saggezza.

Secondo “La Gazzetta dello Sport“, Allegri vede in lui un elemento ideale per il 4-3-3 e potrebbe essere ingaggiato insieme a Di Maria per permettere un graduale e tranquillo recupero all’attesissimo Federico Chiesa. Lui stesso sembra allettato dall’opportunità di firmare uno dei suoi ultimi contratti con il glorioso club bianconero, come evidenziato anche dai rifiuti a Chelsea e Newcastle.

La Vecchia Signora, per convincerlo, pensa ad un biennale con opzione per il terzo anno con 6 milioni di stipendio. Se le cifre saranno davvero queste, non ci penserà più di una volta.