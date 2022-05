Calciomercato, bomba Juventus: si chiude per Pogba | Ha già accettato

Calciomercato, bomba Juventus: si chiude per Pogba. Il centrocampista francese avrebbe già accettato. Si entra nella fase finale della trattativa

Incredibile ma vero. Un ritorno clamoroso di Paul Pogba alla Juventus si avvicina. Almeno stando alle informazioni che questa mattina vengono riportate da TuttoSport. Sì, il centrocampista che si libererà parametro zero dal Manchester United alla fine della stagione sembra essere davvero a un passo dal rientrare a Torino dopo la parentesi in terra inglese.

Il quotidiano si spinge oltre, questa mattina. Parla di un Pogba che avrebbe già accettato la riduzione dell’ingaggio – anche in maniera significativa – e adesso la dirigenza bianconera starebbe cercando di far quadrare in maniera definitiva i conti per regalare a Massimiliano Allegri quell’elemento che potrebbe fare la differenza. Un sogno per i tifosi bianconeri. Ma Pogba, comunque, i segnali li ha mandati spesso e non ha mai nascosto di essere innamorato della città.

Calciomercato, le cifre per Pogba

Dai 13 milioni di euro all’anno che Pogba attualmente prende allo United, si dovrebbe passare a circa 8 milioni di euro più i bonus. Che non sono pochi per le casse della Vecchia Signora, ma limando qualcosa in altre situazioni, allora i conti potrebbero tornare a posto, e dare così l’assalto finale al Polpo. Che a quanto pare, come detto, non vede l’ora di tornare alla Juventus per rimettersi alle dipendenze di Massimiliano Allegri che, in poche parole, lo ha lanciato nel calcio che conta e che lo vorrebbe riabbracciare.

Bruciata quindi la concorrenza del Psg – che era l’altra squadra pronta a prendere il Polpo – con Leonardo che probabilmente ci proverà ancora. La questione è semplice: Pogba deve decidere se riempire ancora il portafoglio oppure fare una scelta di cuore. Tutto porta, al momento, alla seconda opzione.