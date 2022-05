Calciomercato Juventus, goduria Cherubini: 30 milioni che cambiano tutto

Ci si avvicina alla fine della stagione ed aumentano sempre più le voci di calciomercato che riguardano la Juventus di Max Allegri.

C’è aria di cambiamenti all’interno della rosa bianconera e del resto non potrebbe essere altrimenti considerando anche le partenze che ci saranno. Dybala e Chiellini andranno rimpiazzati nel migliore dei modi e potrebbero non essere i soli a lasciare la Juventus.

Per questo motivo tanto lavoro attende la dirigenza, che sarà chiamata anche a valutare i giovani che rientreranno dai rispettivi prestiti. Alcuni di loro potrebbero essere molto utili ad Allegri. Ci sono però anche dei giocatori di proprietà del club che si trovano altrove e che garantiranno un tesoretto importante per le casse societarie.

Calciomercato Juventus, Demiral e Mandragora saranno riscattati da Atalanta e Torino

Come ha sottolineato anche il giornalista Mirko Di Natale su Twitter, sono in arrivo circa 30 milioni di euro per la Juventus. Una somma che il club potrà reinvestire in chiave mercato.

Era già nell'aria, ma nella giornata di oggi è stato definito l'accordo con cui l'#Atalanta riscatterà #Demiral per 20mln più bonus. Conferme su #Mandragora: il #Torino lo riscatterà a 9mln (+1 di bonus) pagabili in quattro esercizi. Liquidità in arrivo per la #Juve. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) May 13, 2022

Il club torinese infatti riceverà 20 milioni più bonus dall’Atalanta, più che mai intenzionata a riscattare il cartellino del difensore Demiral. Che ha disputato una buona stagione in nerazzurro e ha convinto gli orobici a fare l’investimento su di lui. Soldi in arrivo anche dal Torino, che a sua volta riscatterà il centrocampista Rolando Mandragora. I granata otterranno tutto il suo cartellino per nove milioni di euro, più uno di bonus. Somma pagabile in quattro esercizi.