Calciomercato Juventus, summit e addio. Chiellini ha deciso la prossima destinazione. Con un ritorno in società il prossimo anno

Il summit ieri c’è stato con il presidente Andrea Agnelli. Giorgio Chiellini, dopo le parole alla fine della finale di Coppa Italia all’Olimpico contro l’Inter, dove ha annunciato l’addio alla Juventus, ha incontrato il presidente. Normale, giusto. Non solo per svelare quale sarà il proprio futuro, ma anche per gettare le basi di un ritorno in bianconero, dopo l’esperienza in America, in altre vesti.

Allora, secondo la Gazzetta dello Sport Chiellini se ne andrà a giocare a Los Angeles. Mica male. Una situazione che il difensore ha valutato per molto tempo e che adesso aspetta solamente di essere ratificata da un contratto che non dovrebbe tardare ad arrivare. Una scelta di vita quella di Chiellini, che nel momento in cui aveva deciso di rinnovare per due anni con la Juventus, sperava ovviamente di andare a giocarsi il Mondiale in Qatar con la Nazionale. L’eliminazione nei playoff ha chiuso così ogni certezza. E ha fatto prendere una decisione in minor tempo.

Calciomercato Juventus, Chiellini a Los Angeles

Insomma, decisione presa e anche comunicata in maniera ufficiale ad Agnelli in quello che è stato un incontro tra amici, più che da datore di lavoro e dipendente. Le porte per Giorgio in casa bianconera sono aperte sempre e, probabilmente, s’è parlato anche di un futuro come dirigente. Alla Nedved, diciamo.

Studierà anche al di là dell’Oceano Chiello, e poi tornerà in Italia a mettere la sua esperienza a disposizione della società. Così è deciso, a quanto pare. E non dovrebbero essere dei dubbi sotto questo aspetto. Troppo forte il legame con questi colori.