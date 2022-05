Calciomercato Juventus, l’effetto domino “libera” Milinkovic-Savic

Continuano ad accumularsi giorno dopo giorno i rumors che riguardano il calciomercato della Juventus per la prossima estate in arrivo.

Si penserà a chiudere la stagione in corso e poi per la dirigenza arriverà il momento di prendere altre decisioni importanti riguardo la squadra del futuro. Per adesso la Juventus sa benissimo che ci sono due priorità, vale a dire quella di trovare gli eredi di Dybala e Chiellini che sono destinati – seppur per motivi diversi – a lasciare la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

L’allenatore però sta cercando anche dei rinforzi a centrocampo, in particolar modo un elemento che sappia garantire copertura ma anche portare in dote un buon numero di gol. Il sogno dei tifosi continua ad essere il ritorno di Paul Pogba a Torino, ma rimane calda anche la pista che porta a Milinkovic-Savic, calciatore che ormai da anni fa la differenza in serie A.

Calciomercato Juventus, la Lazio sceglie De Katelaere come sostituto di Milinkovic

Le ultime indiscrezioni che riguardano il centrocampista biancoceleste individuano la Juventus e il Manchester United come le due probabili destinazioni del calciatore qualora lasciasse la Lazio. Lotito non fa sconti, per lui chiede una somma importante. Ma che il giocatore non sia considerato incedibile lo sottolineano anche le ultime voci che vorrebbero la formazione capitolina già a caccia del suo erede. Che – come riporta la Gazzetta dello Sport – sarebbe stato individuato nell’interessante Charles De Katelaere, centrocampista del Bruges. Calciatore che ha all’incirca le stesse caratteristiche di Milinkovic-Savic e potrebbe dunque prenderne il posto nello scacchiere di Sarri. Dando il via ad un effetto domino che potrebbe favorire i bianconeri, comunque interessati anche a Pogba.