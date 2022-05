Calciomercato Juventus, uragano Pogba: “Fuori dalla corsa”

Calciomercato Juventus, la rivelazione che apre scenari golosissimi per i bianconeri sul fronte Pogba: cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore, le voci circa un possibile ritorno di Paul Pogba all’ombra della Mole stanno diventando sempre più insistenti. L’entourage della mezzala francese è attesa nella giornata di domani a Torino, per provare a capire la fattibilità di un’operazione che non sembra utopistica.

La Juventus sembrerebbe essere intenzionata a mettere sul piatto le stesse cifre che grossomodo, circa un anno fa, aveva deciso di stanziare per il rinnovo di Paulo Dybala, poi naufragato: tra parte fissa e bonus, almeno 10 milioni di euro a stagione, che grazie al Decreto Crescita potrebbero essere ammortizzati in maniera consistente al lordo. Il “Polpo” sta lanciando messaggi inequivocabili: il transalpino ha detto no alle avances dello United, che ha provato in tutti i modi ad ingolosire il centrocampista con un’offerta di rinnovo milionaria. Pogba vuole cambiare aria, e quasi sicuramente non sarà il Paris Saint Germain la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, la super rivelazione di Momblano sul futuro di Pogba

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fornito maggiori ragguagli in merito alle voci delle ultime ore. Il Pogback, stando a quanto riferito dal giornalista di fede juventina, sarebbe sempre più vicino: “Il Psg si è tirato fuori dalla corsa a Pogba: ora come ora, non è in grado di formulare un’offerta, e non ha alcuna intenzione di presentarne una.”