Juventus-Lazio, UFFICIALE: bomber KO | Salta il big match

Juventus-Lazio, il bomber non ce la fa a recuperare, e salterà dunque il big match dell’Allianz Stadium. I dettagli.

Obiettivo della Juventus è quello di provare a terminare al meglio una stagione nella quale Dybala e compagni sono stati costretti a dire addio anche all’obiettivo Coppa Italia. A quarto posto ormai acquisito, i bianconeri potrebbero configurarsi come arbitri importanti della corsa per l’Europa League, con la sfida alla Lazio che fungerà da turning point importante.

Sarri, però, dovrà fare i conti con un’assenza importante: come riferito da Città Celeste.it, infatti, Ciro Immobile non ha partecipato alla seduta tecnica: l’attaccante napoletano non è riuscito a smaltire i postumi dell’infortunio alla caviglia, e dunque non sarà disponibile per la sfida contro la sua ex squadra. A questo punto, il tecnico della Lazio potrebbe entrare nell’ordine di idee di schierare Pedro nella posizione di falso nuove.