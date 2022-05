Juventus-Lazio, Allegri in conferenza stampa: svelato il nuovo capitano e su Pogba…

By

Juventus-Lazio domani un match emozionale. L’ultima partita di Chiellini all’Allianz Stadium che saluterà i tifosi prima dell’addio.

Juventus-Lazio, una sfida emozionale. Domani sarà l’ultima del capitano nel suo stadio di casa. “L’addio” a Giorgio Chiellini che a fine stagione saluterà per “sempre” (almeno da calciatore) la sua Juve. Per l’occasione i bianconeri si ritroveranno di fronte l’ex allenatore Maurizio Sarri. Oggi in conferenza stampa ha parlato, però, Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto:

“Nuovo capitalo della Juventus? Dopo Chiellini sarà Bonucci”

“Stagione fallimentare? Abbiamo grandi aspettative. Annate come questo sono sfortunate ed è un grosso dispiacere, l’obiettivo della Champions, però, dal punto di vista economico è stato raggiunto. Siamo qualificati e non è banale. L’anno prossimo bisogna prepararsi per vincere lo scudetto”.

“L’anno prossimo puntiamo al meglio. Andare in Champions evita un buco economico”.

“Pogba? Ora è un giocatore del Manchester. Di mercato ne parleremo a fine stagione”

“Dybala domani riceverà il tributo necessario, ha una carriera davanti e continuerà in un’altra squadra. Per Chiellini solo ringraziamenti, forse continuerà ancora in America”.

“Miretti domani partirà titolare”.