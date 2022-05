Calciomercato Juventus, Allegri di stucco | “Resto qui”

Tanti nomi vengono quotidianamente accostati alla Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Ci sono tanti ritocchi da fare.

Che la rosa di mister Allegri abbia bisogno di volti nuovi lo confermano i risultati conquistati nella stagione in corso. Nella quale la Juventus ha perso la finale di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e non è mai stata in lotta per lo scudetto. Il quarto posto conclusivo garantisce un posto nella prossima Champions League ma ovviamente non può soddisfare nè la dirigenza nè la tifoseria, che sognava decisamente in grande.

Insomma nelle prossime settimane sono attesi diversi movimenti sia in entrata che in uscita, andranno fatte delle valutazioni importanti riguardo anche i calciatori che rientreranno a Torino per fine prestito. Anche in mezzo al campo Allegri attende in ogni caso volti nuovi e gli obiettivi primari, almeno stando ai rumors di questi giorni, rimangono Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic. Tuttavia non si escludono altre piste, anche se alcuni obiettivi sembrano poter svanire.

Calciomercato Juventus, de Jong vuole rimanere al Barcellona

E’ il caso ad esempio di Frenkie de Jong, mediano ex Ajax oggi in forza al Barcellona. Dove non è un titolare fisso ma viene comunque impiegato da Xavi. Il quale avrebbe dato comunque il via libera per una sua eventuale cessione nel corso dell’estate, di fronte ovviamente ad una offerta convincente. Il Manchester United, in cerca proprio del sostituto di Pogba, parrebbe in pole position per ingaggiarlo. Ma come spiega il “Mirror” in Inghilterra il calciatore avrebbe manifestato alla dirigenza blaugrana l’intenzione di rispettare il contratto e di rimanere dunque in Spagna anche nella prossima stagione. Difficile dire come andrà a finire, ma le possibilità che vesta il bianconero paiono essere sempre ridotte al lumicino.