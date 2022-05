Calciomercato, scoppia il caso: l’annuncio Sky gela la Juventus

Calciomercato Juventus, annuncio Sky e bianconeri gelati. Tutti gli aggiornamenti sul colpo destinato a far discutere non poco nelle prossime settimane.

Gli uomini di Allegri si apprestano a salutare il proprio pubblico questa sera, quando sul prato dell’Allianz Stadium scenderà la Lazio di Sarri, ancora in lotta per l’approdo in Europa e reduce da un buon filotto di risultati utili consecutivi.

In casa Juve c’è invece la volontà di reagire dopo la sconfitta contro l’Inter così da poter salutare in degno modo Dybala e Chiellini. Entrambi non faranno parte del progetto zebrato, destinato ad essere contraddistinto anche da altri addii cui la piazza si augura possa seguire un felice modus operandi di Cherubini e colleghi al fine di rinforzare lo scacchiere del tecnico livornese.

Quest’ultimo, insieme a Vlahovic, Chiesa e pochi altri rappresenta l’unica certezza futura e dalla quale Agnelli deciderà di ripartire prossimamente. Al contempo, per rendere questa stagione insolitamente conclusa senza trofei un lontano ricordo, bisognerà plasmare plurime regioni di campo, inserendo le giuste pedine, funzionali per Max ma al contempo sostenibili economicamente.

Calciomercato Juventus, Ten Hag vuole portare al Manchester United De Jong

Come da poco raccontatovi, si sta in queste settimane valutando il colpaccio in Premier League per il degno erede di Giorgio Chiellini. Dal campionato inglese la Juventus potrebbe però prelevare anche Paul Pogba, ormai in scadenza contrattuale con il Manchester United e autentico sogno (ma non utopia!) di mercato.

A tal proposito, riportiamo dunque l’aggiornamento del giornalista di SkySports, Florian Plettenberg non proprio slegato dal futuro del Polpo e dalle prossime mosse dei Red Devils nella regione mediana dopo la sortita del francese.

Ten Hag starebbe cercando di fare di tutto per riabbracciare Frenkie De Jong. Da lui allenato, lanciato e plasmato ad Amsterdam, l’ex Ajax potrebbe lasciare il Barcellona ed è seguito anche dalla Vecchia Signora.