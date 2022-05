Calciomercato Juventus, doccia gelata Di Maria: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, un doccia gelata per il futuro dell’esterno argentino. Ecco cosa è stato detto nell’annuncio ufficiale.

Calciomercato Juventus, futuro di Di Maria tutt’altro che lontano da Parigi. Almeno, stando alle ultime dichiarazioni di Pochettino, il futuro di Di Maria sembra ben saldo.

Proprio il tecnico argentino attualmente alla guida del Psg, Pochettino, ha voluto uscire allo scoperto per quanto concerne il futuro dell’esterno classe 1988 accostato proprio ai bianconeri in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, Pochettino “chiude” Di Maria | Futuro deciso

Stando infatti al tecnico argentino, Di Maria resterebbe ancora a Parigi. Andiamo ad analizzare parola per parola quello che è stato detto da Pochettino:

“Naturalmente Angel è un giocatore molto importante, e lo è stato per diverse stagioni. Come dico sempre, che si tratti di Kylian o di Angel, preferisco averli con me. Poi ci sono sempre le trattative, situazioni che dipendono da tre diversi attori. Vedremo come sarà il futuro”,

Giocatore fondamentale per Pochettino. Almeno questo è stato dichiarato da ‘Culture Psg’ che ha avuto modo di avere un annuncio ufficiale direttamente dal mister. Di conseguenza Di Maria lascerà Parigi solo davanti ad offerte importanti, o più importanti, ma se fosse per Pochettino, appunto, il suo futuro è saldo. Staremo a vedere come risponderà la Juventus su questo fattore, sempre a caccia di rinforzi ideali sia a livello offensivo che a centrocampo. Desta infatti attenzione la situazione riguardante proprio Paul Pogba: tra oggi e domani ci sarà l’incontro con il suo agente.