Come Cristiano Ronaldo: i tifosi lo spingono alla Juve nel riscaldamento

Juventus-Lazio, l’indizio di mercato che si è materializzato in occasione del riscaldamento: stessa “sorte” di Cr7.

La Juventus ha terminato il primo tempo del match contro la Lazio in virtù delle reti messe a segno da Dusan Vlahovic ed Alvaro Morata, con gli uomini di Sarri che, però, hanno impensierito Perin in diverse circostanze.

Milinkovic Savic, in particolare, si è preso gli onori della ribalta con una prestazione, fin qui, da vero leader: assolutamente straripante il serbo, che rumours di mercato accostano con una certa insistenza alla “Vecchia Signora”. In occasione del riscaldamento, i tifosi della Juve hanno provato ad ingolosire il “Sergente”: ogni qualvolta la mezzala serba trovava un goal, sono partiti “Ole” molto convinti dagli spalti, secondo quanto riferito da DAZN. Episodio che, a molti, è sembrato ripercorrere quello che vide protagonista Cristiano Ronaldo, che dopo il goal in rovesciata allo Stadium fu subissato da applausi importanti, che per stessa ammissione del fuoriclasse lusitano, non lasciarono indifferenti l’ex Real.