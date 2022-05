Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic in bianconero: “Via libera per 85 milioni”

Calciomercato Juventus, il forte centrocampista serbo è l’altro grande obiettivo per il centrocampo. Ecco le ultime sul prezzo del cartellino.

Stasera la Juventus avrà un’altra occasione di osservarlo da vicino. E con ogni probabilità per l’ultima volta con la maglia della Lazio sulle spalle. Sergej Milinkovic-Savic partirà ovviamente dal 1′ nel match valido per la penultima gara di campionato tra la Vecchia Signora e i biancocelesti in programma in quella che, come si augurano tutti i tifosi bianconeri, potrebbe essere la sua prossima “casa”.

Nella notte monopolizzata dai dolorosi addii di Dybala e Chiellini, rischia dunque di brillare un “pezzo” di futuro juventino. In giornata, intanto, i riflettori sono stati puntati sull’incontro tra i dirigenti della Juventus e l’entourage di Paul Pogba, l’altro grande obiettivo per rifondare il centrocampo. Al momento il direttore sportivo Federico Cherubini sta battendo con insistenza la pista che conduce al “Polpo”. Ciò non significa, tuttavia, che la Signora abbia abbandonato del tutto quella che invece porterebbe a Savic. Entrambi, in ogni caso, restano due acquisti complicati, di non facile realizzazione.

Calciomercato Juventus, “Lotito non lo vende per meno di 85 milioni”

Nei mesi scorsi la Juventus si era già mossa per avere informazioni sul conto del forte centrocampista laziale, in assoluto uno dei migliori del campionato italiano per rendimento. Ma Claudio Lotito, presidente della società biancoceleste, aveva reputato troppo bassa la “timida” proposta bianconera. Che in estate Milinkovic-Savic possa lasciare la Lazio è assai probabile ma il patron del club capitolino non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Quale sarebbe, con esattezza, il prezzo del cartellino del nazionale serbo? Ha fatto un po’ di chiarezza, in tal senso, l’intervento del giornalista Luca Momblano durante la diretta Twitch di Juventibus. “Agresti ci ha spiegato che quando la Juventus ha sondato il terreno per Sergej Milinkovic-Savic non soltanto con il suo agente Kezman, ma anche con altri intermediari, gli hanno risposto che la richiesta della Lazio per il cartellino del centrocampista serbo è di settanta milioni di euro più pesanti bonus legati a rendimento e risultati per far arrivare la cifra finale a circa 85 milioni”.