Calciomercato Juventus, la nuova stella può arrivare dal Portogallo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo, con la dirigenza interessata a più obiettivi per tutti i reparti.

Mancano ancora due partite da disputare in questa stagione per la formazione di mister Allegri, poi ci si potrà concentrare sul calciomercato. Ci saranno acquisti ma anche delle cessioni, nonché bisognerà valutare quei giocatori che rientreranno alla base per fine prestito. Tanto lavoro insomma da fare per la dirigenza, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Paulo Dybala infatti lascerà il club per la fine del suo contratto e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il futuro di un altro big della rosa come Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere, l’accordo con l’Atletico Madrid pare essere ancora distante. Bisognerà cercare dunque delle alternative.

Calciomercato Juventus, offerto il giovane attaccante Tavares

Pedine nuove dunque in arrivo per l’attacco con lo sguardo rivolto su più opzioni. E non potrebbe essere altrimenti, vista la concorrenza è consigliabile aprire più trattative. Come ha confermato anche recentemente calciomercato.com nella lista dei possibili acquisti bianconeri c’è anche un gioiellino come Gilson Benchimol Tavares. Un nome che ai più potrebbe dire poco. Si tratta di un attaccante che milita nell’Estoril Praia in Portogallo ed è un classe 2001 molto interessante. Di nazionalità capoverdiana, si è messo in luce anche in nazionale e in Italia sarebbe stato offerto non solo ai bianconeri, ma anche alla Roma. La Juventus, che vuole puntare sulla linea verde, potrebbe fare un altro investimento anche se non bisogna dimenticare che in rosa potrà contare su altro talento come Kaio Jorge in attesa di consacrazione dopo l’infortunio che lo ha frenato in questa stagione.