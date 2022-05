Calciomercato Juventus, irruzione Real: pagano la clausola

Calciomercato Juventus, i Blancos irrompono sul giovane centrocampista che sta facendo impazzire l’Argentina.

Erano in molti a scommettere su di lui, ma nessuno pensava che la sua ascesa potesse essere così fulminea. Le ultime notizie che arrivano dall’Argentina raccontano invece di un calciatore che sta letteralmente bruciando le tappe. Centrocampista classe 2001 di proprietà del River Plate, completo, dal piede raffinato e capace di ricoprire più ruoli in quella zona di campo, Enzo Fernandez ha già fatto innamorare mezza Europa.

Negli ultimi mesi dà l’impressione di essere definitivamente esploso. Si è caricato sulle spalle la squadra allenata da Marcelo Gallardo, mettendo a referto otto gol e cinque assist in appena diciotto partite. Prestazioni che oltreoceano non sono passate inosservate. Secondo quanto riporta il noto quotidiano argentino El Clarin, si sarebbero già mosse Real Madrid, Manchester City e Manchester United. Ma Fernandez ha estimatori anche dall’Italia, dove la Juventus parrebbe pronta ad acquisire informazioni sul talentino sudamericano.

Calciomercato Juventus, da Madrid pronti a pagare la clausola per Enzo Fernandez

Cresciuto nelle giovanili dei Millionarios, è da poco rientrato dal prestito al Defensa y Justicia, altra squadra argentina che recentemente ha trionfato nella Copa Sudamericana con Hernan Crespo in panchina. Si è accorto di Fernandez anche il selezionatore dell’Albiceleste Lionel Scaloni, che lo ha convocato per i prossimi incontri della nazionale. La sua clausola, come ricorda il quotidiano spagnolo AS, è al momento di 20 milioni, una cifra che sicuramente non spaventa i club europei.

Dalla Spagna sono convinti che il Real possa fiondarsi sul giovane centrocampista anticipando la concorrenza. Un altro talento potrebbe dunque lasciare il River, che presto resterà orfano dell’attaccante Julian Alvarez, per il quale c’è già l’accordo con il City.