Calciomercato Juventus, arriva con Pogba: doppio colpo e ritorno immediato

La giornata di ieri è stata una giornata fondamentale per la trattativa Juventus-Pogba poiché si è tenuto a Torino l’incontro tra la dirigenza bianconera e il neo-agente del giocatore, Rafaela Pimenta. A quanto pare, però, “l’affare Pogba” sembra essere più ampio di quanto sembri.

La notizia è stata resa pubblica da Alfredo Pedullà nella tarda serata di ieri 16 maggio 2022 su Twitter, tramite cui l’esperto di calciomercato ha introdotto elementi di novità per quanto riguarda i movimenti di calciomercato della Juventus. Non solo Pogba, ma anche un centrocampista e un attaccante entrano a far parte dei prossimi “deal” della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, con Pogba può arrivare Paredes: via Kean + soldi

Secondo quanto ha scritto Pedullà, infatti, l’idea della Juventus sarebbe quella di fare uno scambio tra Paredes, che già conosce il campionato italiano per il suo passato alla Roma, e Kean, appena riscattato dalla “Vecchia Signora” per 38 milioni di euro e che ha già trascorso un anno a Parigi. Ci sarebbe inoltre un conguaglio da parte del PSG aggiunto al centrocampista argentino. In attesa del “sì” di Pogba quindi le speranze della Juventus sarebbero quelle di acquistare un regista, non necessariamente Paredes, e un campione del mondo, realizzando il tanto sperato “Pogback”. Ormai è tutto in divenire; ogni giorno può essere quello buono per concludere l’affare e , per questo, sono tutti con il fiato sospeso.