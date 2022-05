Calciomercato Juventus, nome nuovo sul taccuino: dalla Bundesliga per 25 milioni

Calciomercato Juventus, nome nuovo sul taccuino della dirigenza bianconera. Arriva dalla Bundesliga: prezzo fissato in 25 milioni di euro

L’esterno mancino, in difesa, è sicuramente un elemento che la Juve il prossimo anno deve prendere. Per due motivi: il primo è che Alex Sandro non offre più quelle garanzie necessarie. Il secondo è che Pellegrini, ancora, non sembra pronto per giocare una stagione intera da titolare con la maglia della Vecchia Signora addosso. Di nomi, fino al momento, ne sono usciti parecchi: Marcos Alonso, ad esempio, è un profilo che piace. Come piaceva fino a un poco di tempo fa un altro elemento dei Blues, in prestito al Lione, Emerson Palmieri.

Nelle ultime ore, comunque, secondo calciomercato.it, ci sarebbe un nome nuovo sul taccuino di Cherubini. Un giocatore che potrebbe arrivare dalla Bundesliga e per il quale, il club d’appartenenza, lo Stoccarda, avrebbe già fissato il prezzo: 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tutto su Borna Sosa

L’elemento in questione sarebbe Borna Sosa, difensore arrivato in Bundesliga nel 2018 dalla Dinamo Zagabria, sul quale la Juventus starebbe facendo delle attente valutazioni. Trenta presenze in campionato quest’anno, con la bellezza di due gol e ben 9 assist messi a referto alla fine del campionato. Ed è anche per questo che si tratta di un’operazione di buon livello che non è sicuramente a basso costo. Anche se Borna Sosa, 24 anni, potrebbe sicuramente essere un profilo importante anche per la giovane età. Un investimento che potrebbe garantire a lungo termine una certa tranquillità sia alla dirigenza bianconera sia ad Allegri.

Ovviamente al momento nulla è deciso. Anzi, tutt’altro. Si parla di un interesse che si potrebbe sicuramente concretizzare, ma che potrebbe rimanere tale qualora le richieste dovessero rimanere così alte. In ogni caso, la pista nuova, è spuntata.