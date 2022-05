Calciomercato Juventus, un Pallone d’Oro per Allegri: annuncio Rai clamoroso

Calciomercato Juventus, annuncio Rai clamoroso. La società bianconera starebbe pensando a un pallone d’Oro per Massimiliano Allegri

Possono sognare i tifosi Juventini? Possono sognare di tornare a vincere sin dalla prossima stagione? A quanto pare sì. Le voci di mercato che si rincorrono in questi giorni sono molteplici e danno l’idea di quella che potrebbe essere la squadra per la prossima stagione. Uno squadrone, potremmo dire, soprattutto se tutti i colpi in canna verranno portati a termine.

Ma andiamo con ordine e chiariamo un poco le idee: La Juventus, come si sa, ha in mente il triplo colpo a parametro zero. I nomi sono quelli di Perisic dall’Inter, di Pogba del Manchester United e di Di Maria dal Psg. Tre giocatori che nonostante la non più giovanissima età fanno ancora la differenza. Una scelta “discutibile”, secondo il giornalista della Rai Paganini, per tornare subito a vincere. Ma che prima di queste parole ha lanciato una bomba davvero clamorosa.

Calciomercato Juventus, Cherubini vuole Modrid

Sì, la Juventus vorrebbe Modric. Il calciatore del Real Madrid, anche lui in scadenza di contratto, è stato accostato nei mesi scorsi alla società bianconera. Il croato potrebbe ritrovare Perisic a Torino e concludere così nel massimo campionato italiano la sua carriera, visto che ormai si avvia ovviamente verso la fase finale. In mezzo al campo però ancora “qualcosa” può dare. E tutti noi lo abbiamo visto nel cammino che ha portato la squadra di Ancelotti a potersi giocare la finale di Champions League contro il Liverpool a Parigi.

Insomma, si sogna, e anche in maniera clamorosa. La Juve fa sul serio e mettendo da parte quelle che erano le idee – innesti giovani per un progetto a lungo termine – punta sull’usato sicuro. Per vincere subito e per poi mettere le basi per il futuro. Chissà.