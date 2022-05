Calciomercato Juventus, “avvertimento” UFFICIALE: la pazienza sta per finire

Tanti innesti in tutti i reparti con l’obiettivo chiaro di costruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Cosa riserverà il calciomercato della Juventus?

I tifosi sognano in grande, vogliono una squadra che sia capace di tornare a primeggiare sia in Italia che in Europa. Mister Allegri aspetta rinforzi, il club dovrà fare senz’altro degli sforzi economici per accontentare le sue richieste. Accelerando su alcune trattative non appena saranno conclusi gli impegni sul campo da parte di Bonucci e compagni. La rosa perderà delle pedine preziose come Dybala e Chiellini, non sarà facile trovare eredi di spessore.

Dalla difesa all’attacco, dunque, sono in arrivo volti nuovi e sono tanti i nomi che vengono accostati quotidianamente alla Juve. Che tiene d’occhio la situazione di diversi giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno, ma anche quella di alcuni elementi che sono appetiti da altri club italiani ed europei.

Calciomercato Juventus, Laporta parla del futuro di Dembelè

In questo elenco c’è anche un attaccante di spessore come Dembelè, stella del Barcellona, che ha contratto in scadenza a breve e per questo motivo ha tanti estimatori. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, il presidente blaugrana Laporta ha parlato ai microfoni di “Radio Catalunya” proprio del futuro del suo calciatore.

Barça president Joan Laporta tells @totcosta: “Ousmane Dembélé? We made our new deal proposal and we’re waiting for his answer, next week”. 🔴 #FCB “He wanted to stay here at Barça but he’s now tempted by other options he considers better”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022

“Abbiamo fatto la nostra nuova proposta d’accordo e stiamo aspettando una risposta del calciatore nella prossima settimana” ha detto il numero uno del club. Rivelando però anche come “lui vorrebbe rimanere al Barcellona, ma è tentato da altre opzioni che considera migliori“.