Calciomercato Juventus, scherzetto Conte: se lo prende gratis

Calciomercato Juventus, l’allenatore del Tottenham ha messo gli occhi su un calciatore bianconero: assalto pronto.

La partita con la Lazio passerà alla storia come quella in cui la Juventus ha perso altri due pezzi dell’enorme puzzle costruito con meticolosità nell’ultimo decennio. Giorgio Chiellini e Paulo Dybala resteranno per sempre due pilastri degli irripetibili nove scudetti di fila, oltre che delle due Champions League sfiorate nel 2015 e nel 2017. Due giocatori che hanno vissuto il mondo bianconero a 360 grandi, sentendosi sempre parte di una grande famiglia.

Per quanto riguarda il granitico difensore, il suo futuro sarà probabilmente negli States. L’avventura americana lo incuriosiva anche qualche stagione. E adesso, a 37 anni suonati, sembra essere arrivato il momento giusto per esplorare nuovi orizzonti. Poi per Chiellini la Juventus a quanto pare ha in serbo un ruolo da dirigente, ovviamente una volta che avrà definitivamente appeso le scarpette al chiodo. Diverso, invece, il discorso per Dybala. Che non ha ancora compiuto trent’anni ed è appetito dai più blasonati club d’Italia e d’Europa.

Calciomercato Juventus, irrompe il Tottenham su Dybala

Negli ultimi mesi si parla spesso di un interessamento dell’Inter: Beppe Marotta vorrebbe portarlo a Milano, come fece nell’estate 2015 quando convinse la Juventus a puntare sull’allora 21enne talentino sbocciato nel Palermo. In realtà il futuro della “Joya” è ancora nebuloso. E l’entourage del calciatore si è preso del tempo per ascoltare e valutare le varie offerte che stanno arrivando. No è da scartare a priori l’ipotesi estero. Come riporta l’emittente ESPN, tra le pretendenti di Dybala ci sarebbe anche il Tottenham degli ex bianconeri Antonio Conte e Fabio Paratici, pronti ad inserirsi nella corsa all’argentino.