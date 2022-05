Calciomercato Juventus, la bufera è esplosa: “Tradimento gratis”

Calciomercato Juventus, la bufera è esplosa dentro il Barcellona: pronto il tradimento con addio a parametro zero. Cherubini in agguato.

Tutt’altro che deciso il futuro. Che sicuramente sembrava più chiaro negli ultimi giorni, o per meglio dire nelle ultime settimane, ma che è tornato nebuloso secondo le informazioni riportate da sport.es. Insomma, un altro colpo a zero la Juventus lo potrebbe piazzare, soprattutto se venissero confermate queste indiscrezioni.

Il nome è quello dell’attaccante esterno del Barcellona Dembele, che sembrava potesse rinnovare con i catalani, e che invece adesso avrebbe mosso dei dubbi, soprattutto perché pensa che l’offerta che gli potrebbe essere recapitata nei prossimi giorni, potrebbe essere uguale a quella già rifiutata nello scorso mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, vertice per Dembele

Il vertice decisivo dovrebbe andare in scena la prossima settimana. E nonostante le parole – e i fatti – di Xavi, che lo ha utilizzato con una certa continuità soprattutto in questa seconda parte di stagione, davano la sensazione che un accordo si sarebbe potuto trovare, in questo momento non è assolutamente certo che tutto possa andare per il verso giusto.

E Cherubini in tutto questo, che sta dimostrando di sapere sicuramente fiutare il possibile colpo a parametro zero, si potrebbe nuovamente inserire in questa trattativa. Anche se, in quella zona del campo, le idee bianconere sembrano già essere ben definite con l’interesse concreto sia nei confronti di Perisic, sia nei confronti di Di Maria. Ma Dembele a zero, anche per la giovane età, sarebbe un vero e proprio colpaccio. E chissà che in tutto questo non possa aiutare il possibile arrivo di Pogba che chiamando il connazionale potrebbe giocare una carta decisiva.